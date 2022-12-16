الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء لغرفة التجارة الأمريكية

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في بنأ عاجل بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في مأدبة عشاء أقامته غرفة التجارة الأمريكية على شرفه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحده الأمريكية.

وشهد حفل العشاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات بين البلدين.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى المباحثات المستمره التي أجراها خلال زيارته إلى واشنطن مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لاسيما على الصعيد الاقتصادي.