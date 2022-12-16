عمليات بحث لا تتوقف عن تمساح داخل ترعة في الدقهلية: طوله يقترب من المتر

التقطته أعين الأهالي، بينما كان التمساح صغير الحجم، الذي يقل طوله عن متر، يطفو على مياه ترعة أبو الأخضر في قرية الفروسات بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، حاولوا في البداية تكذيب أعينهم، لكن لم يخالف ظنهم، أن ما يروونه تمساحا.

يروي السعيد السقا أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، تفاصيل العثور على التمساح داخل ترعة أبو الأخضر، موضحا أن الأهالي استطاعوا التقاط صورة خاطفة أثناء خروجه على شط الترعة، وعودته سريعًا للمياه من جديد، لكن ليس هناك أي حالات خوف منه: «الناس شافته مرة واحدة، وبلغنا مجلس المدينة، وهو اتصرف».

رحلة البحث عن التمساح

لا يقترب أي من أهالي القرية من الترعة بعد إعلان ظهور التمساح، إذ يؤكد السيد عبد السلام، رئيس الوحدة المحلية بمدينة المنزلة، لـ«الوطن» أن البحث مستمر عنه، منذ ليلة أمس، لإخراجه من الترعة: «أول ما الأهالي بلغتنا، بلغت شرطة المسطحات المائية والبيئة، علشان نطلعه، وحجمه ميخوفش، لأنه لا يزيد عن متر أو أقل كمان».

محاولات تحديد مكان التمساح

جهود مستمرة طوال اليوم من شرطة المسطحات لإخراج التمساح، وفقًا لـ«عبد السلام»: «بشرف بنفسي على عملية إخراجه، وبزور المكان كل وقت، والموضوع بسيط جدًا، وبنراقب الوضع ومتابعين، لغاية دلوقتي مش عارفين نحدد مكانه، لكن مش هنبطل بحث».

تمساح في زفتى.. ووكيل الري ينفي

ليست المرة الأولى التي يتحدث المواطنين من ظهور تماسيح في قرى مصر، حيث تداولت العام الماضي، صورة لتمساح في قرية ميت المخلص بمركز زفتى في محافظة الغربية، وكان يبلغ طوله من 2 إلى 3 أمتار.

لكن المهندس عادل عبد القادر، وكيل وزارة الري بالغربية، نفى وقتها لـ«الوطن» وجود أي تماسيح في زفتى، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله إشاعات لا أساس لها من الصحة، سائلًا: «كيف يعيش تمساح في ارتفاع مياه يصل إلى متر ونصف فقط».