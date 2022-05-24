إخلاء سبيل صاحب «تمساح المنوفية»: اشتراه من سوق السيدة عائشة

أمرت جهات التحقيق باخلاء سبيل مالك التمساح الذي آثار حالة من الفزع بين الأهالي، بعد هروبه منه في ترعة العرب التابعة لقرية كقر المصيلحة، بمدينة شبين الكوم، وجرى ضبطه بعد تسببه في حالة ذعر بين الأهالي.

المتهم اشتري التمساح من منطقة السيدة عائشة

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم أشار في التحقيقات إليى أنه اشترى تمساح المنوفية من منطقة السيدة عائشة، لأنه يعشق تربية هذا النوع من الحيوانات، وخرج به من منزله وأثناء تدريبه قفز منه في الترعة، ولم يستطع العثور عليه، مشيرًا إلى أن إحدى السيدات في قرية كفر المصيلحة هي من أخطرت بوجود تمساح في إحدى الترع بالقرية.

تسليم تمساح المنوفية لوزارة البيئة

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم أبوالغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التحفظ على تمساح المنوفية فور استخراجه من الترعه، وتسليمه إلى وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن حجم التمساح صغير جدًا ويبلغ طوله 60 سنتيمتر فقط، مؤكدًا أن كافة الأجهزة المعنية كانت تبحث بكل الطرق عن كيفية استخراج التمساح من الترعة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى حدوث حالة من الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة من الفزع بين أهالي قرية كفر المصيلحة التابعة لقسم شبين الكوم بالمنوفية، بعد تحرير محضر يفيد بهروب تمساح من صاحبه في إحدى الترع بالقرية، وجرى تداول خبر هروب التمساح على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت الأجهزة المعنية في استخراج التمساح من الترعة.