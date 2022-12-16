السيسي يشكر الجالية المصرية بالولايات المتحدة على حفاوة الاستقبال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب حفاوة الاستقبال، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأمريكية الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بكل الإعزاز والتقدير، أتوجه بالشكر الصادق على ما أبدته الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة، من حفاوة استقبالي، وطوال فترة إقامتي هناك، وأؤكد أن مصر قيادة وحكومة دائمًا وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج، ولن تدخر جهدا في خدمة شعبنا العظيم»..