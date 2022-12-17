جداول امتحانات كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في أسيوط لجميع الفرق

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتي تنطلق 1 يناير المقبل.

‏جدول امتحانات الفرقة الأولى

‏- الإثنين 2 يناير: امتحان الفقه.

- الخميس 5 يناير: امتحان العروض والقوافي وامتحان تاريخ الفكر الاجتماعي.

- الاثنين 9 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان اللغة العربية بلاغة وأدب.

- الخميس 12 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.

- الاثنين 16 يناير: امتحان علم اللغة والمدخل التاريخي المكتبات.

- الخميس 19 يناير‏: امتحان فن كتابة المقال وامتحان تاريخ الأرشيف.

- الاثنين 23 يناير: امتحان قاعدة بحث وامتحان الإدارة والتنظيم.

‏جدول امتحانات الفرقة الثانية

- الثلاثاء 3 يناير: امتحان تاريخ مصر الإسلامية.

- الثلاثاء 10 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.

- السبت 14 يناير: امتحان الفقه.

- الثلاثاء 17 يناير: امتحان النحو والصرف.

- السبت 21 يناير: امتحان التاريخ والمؤرخون.

- الثلاثاء 24 يناير: امتحان تاريخ الخلفاء الراشدين.

‏جدول امتحانات الفرقة الثالثة

- الأربعاء 4 يناير: امتحان الإحصاء.

- الأحد 8 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان تاريخ أوروبا في القرن 19 وامتحان اللغة التركية وامتحان علم النفس التربوي.

- الأربعاء 11 يناير: امتحان اللهجات والقراءات وامتحان تاريخ المغول وامتحان أثر الحضارات الإسلامية.

- الأحد 15 يناير: امتحان الأدب الأندلسي ونصوصه وامتحان ‏تاريخ الاستعمار الأوروبي وامتحان نظرية الاتصال وامتحان مواد الأطفال.

- الأربعاء 18 يناير: امتحان النصوص الأدبية وامتحان بلاغة وأدب وامتحان علم الأرشيف وامتحان التحليل الموضوعي.

- الأحد 22 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ المغرب والأندلس وامتحان خدمة الوثائق وامتحان خدمات المكتبات والمعلومات.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة

- الأحد 1 يناير: امتحان نصوص متخصصة باللغة العربية.

-الأربعاء 4 يناير: امتحان أصول الفقه.

- الأحد 8 يناير: امتحان حديث وامتحان اللغة التركية وامتحان نظم المعلومات.

-الأربعاء 11 يناير: امتحان النقد الأدبي وامتحان تاريخ اليقظة الإسلامية وامتحان تاريخ النظم وامتحان المكتبات النوعية.

- الأحد 15 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وتاريخ مصر الحديث والآثار والفنون الإسلامية وعلم المعلومات.

- الأربعاء ‏18 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ الحركة الصهيونية وامتحان تاريخ مصر العثمانية.

- الأحد 22 يناير: امتحان علم الدلالة وامتحان تاريخ الحركات الانفصالية وامتحان الوثائق العثمانية الحديثة وامتحان المخطوطات والتراث العربي.