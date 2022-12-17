جداول امتحانات كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في أسيوط لجميع الفرق
كتب:
حسن عبد النعيم
09:02 ص | السبت 17 ديسمبر 2022
امتحانات - أرشيفية
أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتي تنطلق 1 يناير المقبل.
جدول امتحانات الفرقة الأولى
- الإثنين 2 يناير: امتحان الفقه.
- الخميس 5 يناير: امتحان العروض والقوافي وامتحان تاريخ الفكر الاجتماعي.
- الاثنين 9 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان اللغة العربية بلاغة وأدب.
- الخميس 12 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.
- الاثنين 16 يناير: امتحان علم اللغة والمدخل التاريخي المكتبات.
- الخميس 19 يناير: امتحان فن كتابة المقال وامتحان تاريخ الأرشيف.
- الاثنين 23 يناير: امتحان قاعدة بحث وامتحان الإدارة والتنظيم.
جدول امتحانات الفرقة الثانية
- الثلاثاء 3 يناير: امتحان تاريخ مصر الإسلامية.
- الثلاثاء 10 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.
- السبت 14 يناير: امتحان الفقه.
- الثلاثاء 17 يناير: امتحان النحو والصرف.
- السبت 21 يناير: امتحان التاريخ والمؤرخون.
- الثلاثاء 24 يناير: امتحان تاريخ الخلفاء الراشدين.
جدول امتحانات الفرقة الثالثة
- الأربعاء 4 يناير: امتحان الإحصاء.
- الأحد 8 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان تاريخ أوروبا في القرن 19 وامتحان اللغة التركية وامتحان علم النفس التربوي.
- الأربعاء 11 يناير: امتحان اللهجات والقراءات وامتحان تاريخ المغول وامتحان أثر الحضارات الإسلامية.
- الأحد 15 يناير: امتحان الأدب الأندلسي ونصوصه وامتحان تاريخ الاستعمار الأوروبي وامتحان نظرية الاتصال وامتحان مواد الأطفال.
- الأربعاء 18 يناير: امتحان النصوص الأدبية وامتحان بلاغة وأدب وامتحان علم الأرشيف وامتحان التحليل الموضوعي.
- الأحد 22 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ المغرب والأندلس وامتحان خدمة الوثائق وامتحان خدمات المكتبات والمعلومات.
جدول امتحانات الفرقة الرابعة
- الأحد 1 يناير: امتحان نصوص متخصصة باللغة العربية.
-الأربعاء 4 يناير: امتحان أصول الفقه.
- الأحد 8 يناير: امتحان حديث وامتحان اللغة التركية وامتحان نظم المعلومات.
-الأربعاء 11 يناير: امتحان النقد الأدبي وامتحان تاريخ اليقظة الإسلامية وامتحان تاريخ النظم وامتحان المكتبات النوعية.
- الأحد 15 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وتاريخ مصر الحديث والآثار والفنون الإسلامية وعلم المعلومات.
- الأربعاء 18 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ الحركة الصهيونية وامتحان تاريخ مصر العثمانية.
- الأحد 22 يناير: امتحان علم الدلالة وامتحان تاريخ الحركات الانفصالية وامتحان الوثائق العثمانية الحديثة وامتحان المخطوطات والتراث العربي.