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جداول امتحانات كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في أسيوط لجميع الفرق

كتب:

حسن عبد النعيم
09:02 ص | السبت 17 ديسمبر 2022
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتي تنطلق 1 يناير المقبل.

‏جدول امتحانات الفرقة الأولى

‏- الإثنين 2 يناير: امتحان الفقه.

- الخميس 5 يناير: امتحان العروض والقوافي وامتحان تاريخ الفكر الاجتماعي.

- الاثنين 9 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان اللغة العربية بلاغة وأدب.

- الخميس 12 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.

- الاثنين 16 يناير: امتحان علم اللغة والمدخل التاريخي المكتبات.

- الخميس 19 يناير‏: امتحان فن كتابة المقال وامتحان تاريخ الأرشيف.

- الاثنين 23 يناير: امتحان قاعدة بحث وامتحان الإدارة والتنظيم.

‏جدول امتحانات الفرقة الثانية

- الثلاثاء 3 يناير: امتحان تاريخ مصر الإسلامية.

- الثلاثاء 10 يناير: امتحان اللغة الأوروبية.

- السبت 14 يناير: امتحان الفقه.

- الثلاثاء 17 يناير: امتحان النحو والصرف.

- السبت 21 يناير: امتحان التاريخ والمؤرخون.

- الثلاثاء 24 يناير: امتحان تاريخ الخلفاء الراشدين.

‏جدول امتحانات الفرقة الثالثة

- الأربعاء 4 يناير: امتحان الإحصاء.

- الأحد 8 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وامتحان تاريخ أوروبا في القرن 19 وامتحان اللغة التركية وامتحان علم النفس التربوي.

- الأربعاء 11 يناير: امتحان اللهجات والقراءات وامتحان تاريخ المغول وامتحان أثر الحضارات الإسلامية.

- الأحد 15 يناير: امتحان الأدب الأندلسي ونصوصه وامتحان ‏تاريخ الاستعمار الأوروبي وامتحان نظرية الاتصال وامتحان مواد الأطفال.

- الأربعاء 18 يناير: امتحان النصوص الأدبية وامتحان بلاغة وأدب وامتحان علم الأرشيف وامتحان التحليل الموضوعي.

- الأحد 22 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ المغرب والأندلس وامتحان خدمة الوثائق وامتحان خدمات المكتبات والمعلومات.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة

- الأحد 1 يناير: امتحان نصوص متخصصة باللغة العربية.

-الأربعاء 4 يناير: امتحان أصول الفقه.

- الأحد 8 يناير: امتحان حديث وامتحان اللغة التركية وامتحان نظم المعلومات.

-الأربعاء 11 يناير: امتحان النقد الأدبي وامتحان تاريخ اليقظة الإسلامية وامتحان تاريخ النظم وامتحان المكتبات النوعية.

- الأحد 15 يناير: امتحان تاريخ الأدب العربي وتاريخ مصر الحديث والآثار والفنون الإسلامية وعلم المعلومات.

- الأربعاء ‏18 يناير: امتحان بحث وامتحان تاريخ الحركة الصهيونية وامتحان تاريخ مصر العثمانية.

- الأحد 22 يناير: امتحان علم الدلالة وامتحان تاريخ الحركات الانفصالية وامتحان الوثائق العثمانية الحديثة وامتحان المخطوطات والتراث العربي.

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