قرية بالبدرشين تدخل نادي المائة في حفظ القرآن الكريم .. 102 شاب وفتاة

نظم أهالي قرية الشنباب بمركز البدرشين بالجيزة، احتفالية ضخمة ضمت آلاف المواطنين لتكريم أكثر من 100 شاب أتموا حفظ القرآن الكريم من كتاتيب القرية، التي يتجاوز عددها 10 كتاتيب، تضم أشهر ثلاثة كتاتيب، على مستوى قرى المحافظة، وهي كتاتيب التقوى والفتح الرباني، والجيل الصالح.

التحفيظ على طريقة رواية حفص عن عاصم

وقال الإعلامي أحمد عمران، المنسق العام للاحتفالية، إن كتاتيب القرية عكفت على مدار سنوات طويلة لتخريج هذا العدد الكبير من حفظة القرآن الكريم بالقراءة الأشهر والأعم وهي حفص عن عاصم، ليصبح إجمالي عدد من حفظوا القرآن من الشباب والفتيات 102 شخص.

وأضاف «عمران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات الحفظ والتلقين كانت تتم على أيدي مشايخ معتمدين من الأزهر الشريف، ومن بينهم أصحاب أشهر كتاتيب على مستوى مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة وهم الشيخ كامل رياض، الشيخ محمد جمعة والشيخ رأفت البدوي، والشيخ ربيع ثروت والشيخ احمد حسن والشيخ موسى جمعة والشيخ مصطفى كامل والشيخ محمد فتحي والشيخ محمد نور والشيخ محمود عمر حبيب، فضلا عن بعض المحفظات من سيدات القرية، اللاتي عكفن على تحفيظ أكثر من 40 فتاة وسيدة من بنات وسيدات قرية الشنباب.

إتمام عمليات الحفظ برعاية الأزهر الشريف

ولفت «عمران»، إلى أن عمليات ختم كتاب الله الكريم، تمت تحت رعاية الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، موضحا أن القرية بذلك نجحت في دخول نادي المائة لحفظ القرآن الكريم، وهو جهد وإنجاز كبيرين تحققا في أقل من عشر سنوات.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للاحتفالية، حرصت على تكريم الحفظة بتوزيع الأجهزة الكهربائية التي تبرع بها الأهالي والميسورون ورجال الأعمال وبعض مؤسسات وشركات من داخل مركز البدرشين تشجيعًا لهؤلاء النوابغ، وجذب المزيد من أبناء القرية نحو حفظ القرآن الكريم، وتعميم التجربة في القرى الأخرى بالمحافظة.

وحرص المكرمون في الاحتفالية على توجيه الشكر للمسؤولين بمحافظة الجيزة ومركز البدرشين ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، ومشايخ الكتاتيب الذين حفظوا كتاب الله على أيديهم، مطالبين المسؤولين بتيسير السبل لهم للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم المحلية والعالمية.