انهيار وتصدع 4 منازل في طهطا بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت منطقة ساحل طهطا، شمال محافظة سوهاج، انهيار منزلين وحدوث تصدعات لمنزلين آخرين غير مأهولة بالسكان، وتم فرض كردرن أمني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يفيد بانهيار منزلين وحدوث تصدعات بمنزلين آخرين بناحية ساحل طهطا، وعلى الفور توجه مسئولو الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، بحضور قوات الشرطة.

انهيار منازل قديمة في سوهاج

وبالمعاينة تبين انهيار منزل ملك ورثة «حمدي عبدالحليم أحمد حسن»، والمنزل قديم ومكون من دورين ومبني بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل، على مساحة 30 مترا، وخحال من السكان.

كما حدث انهيار في منزل قديم ملك ورثة «محمد عبدالحليم أحمد»، مكون من دورين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل، على مساحة 30 مترا، والمنزل لا توجد به أي إعاشة.

تصدعات في منزلين بسوهاج

كما نتج عن انهيار المنزلين حدوث تصدعات بمنزل قديم ملك ورثة «عبدالفتاح عبدالمحسن»، كما تصدع منزل «عبدالحميد السيد حسن»، عبارة عن دورين لكل منزل، وتم بنائهما بالطوب الأحمر والعجين ومسقوفين بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل، ومأهول بالسكان، وجار إخلائه، ولا توجد خسائر أو إصابات.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية بمدينة طهطا بإبلاغ قسم شرطة طهطا لفرض الكردون الأمني حول المنازل، حفاظا على أرواح المارة والمواطنين، وجار عرض المنازل التي بها تصدعات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من قبل الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية، وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيق.