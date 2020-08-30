إخلاء منزل قديم مبني بالطوب اللبن بسبب انهيار جزئي في سوهاج

أخلت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، أحد المنازل من السكان عقب حدوث انهيار جزئي به، بسبب قِدمه وتهالكه ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة "طما"، يفيد ورود بلاغ بإنهيار جزئي بمنزل بناحية الواقات دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار جزء من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، على مساحة 60 مترًا ملك "بخيتةم.ح" (66 عامًا - ربة منزل) "مأهول بالسكان" دون حدوث ثمة إصابات.

تمّ إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالكه المنزل عللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.