مدبولي: الدولة تسير بخطى متسارعة لتشجيع ودعم الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسير بخطى متسارعة لتشجيع ودعم الصناعة، موضحا أنه يوجد حجم كبير من العمل والخطوات التي تتخدها الدولة من أجل دعم الصناعة، إذ جرى تفعيل الرخصة الذهبية، واعتماد 8 رخص حتى الآن، وبصورة أسبوعية سيجري إصدار تراخيص ومشروعات تتمتع بمنظومة الرخصة الذهبية بهدف دعم الصناعة المصرية والإسراع بتوطين وتعميق الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه مع انتهاء الأزمة العالمية، يجب أن يكون هناك اعتماد شبه كامل على تصنيع وصيانة وتجديد المعدات لمواكبة التنمية المتسارعة.