مدبولي: نسعى لتوطين صناعة طلمبات المياه لتلبية احتياجات مشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد افتتاح مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات في الهيئة العربية للتصنيع: «النهاردة الواحد سعيد جدًا لأن هذه الخطوة وافتتاح المركز شديد الأهمية لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهو الهدف اللي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة وكل أجهزة الدولة إننا نشتغل عليها».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أنه متواجد في هذا المكان اليوم، لكي يعلم الجميع أهمية هذا المشروع، وهو صرح جديد يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع مكونات معدات كثير للغاية، «ومنها المهم بالنسبة لنا بحكم المشروعات، وهي مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي ومحطات الصرف الزراعي».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «مصر في حاجة لطلمبات ضمن مشروعات (حياة كريمة) احتياجاتنا من الطلمبات أرقام هائلة سنويا، مش عاوز أقول الرقم بس تقريبا من 2500 لـ 3000 طلمبة سنويا، كنا بنستوردها سنويا وكانت بتعمل عبء دولاري، وبعد ما نخلص حياة كريمة هيبقى فيه دائما الحاجة لأعمال صيانة وتجديد وإحلال للطلمبات، مش هينفع نعتمد على المكون الأجنبي، لازم الصناعة تبقى موجودة عندنا».