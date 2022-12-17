مقترح برلماني بتعيين خريجي طب وهندسة وعلوم بالمدارس لسد عجز المعلمين

كشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عن مقترح للنائب نبيل دعبس رئيس اللجنة، بتعيين حديثي التخرج من كليات الطب، والعلوم، والهندسة، والحاسبات، للعمل كمدرسين لسد العجز في هيئة التدريس، بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة 3 أشهر، تؤهلهم لأداء مهامهم، وكذلك تعيين خريجي الأزهر الشريف لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية، على أن تكون التخصصات المذكورة، من خريجي جامعات وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر الشريف.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ

أكد النائب نبيل دعبس في مقترحه، أن هناك عجزًا يصل إلى 360 ألف مدرس، وأن المقترح يهدف لسد العجز، واستعادة المدارس في مصر ريادتها العلمية والتعليمية، وجعلها أكثر ثقة في المجتمع.

وأعدت اللجنة، ورقة عمل بحثية بشأن تحقيق هذه الأهداف المنشودة بما يتلائم مع قواعد الجمهورية الجديدة، وتنفيذ اللامركزية الحقيقية، ليصبح الحي والمحافظة مسئولان عن تمويل التعليم ومتابعة تطويره بنظام صحيح ومقنن، وتتدخل الحكومة الفيدرالية «المركزية» بإصدار مجموعة من القوانين الفيدرالية المنظمة لمؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك الاهتمام بالقراءة والأنشطة الرياضية ومعدل الانتظام بالمدرسة التخرج.

وتعد اللجنة تقريرها تمهيدا لمناقشة المقترح برغبة باللجنة وعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.