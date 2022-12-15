مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر قانونا بحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق «تيك توك»، الذي تملكه شركة صينية، من كل الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية والتي يستخدمها الموظفون الحكوميون، وفقا لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

وجاء قرار مجلس الشيوخ بالإجماع، لكن يجب أن يتم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب أيضا، قبل أن يتم رفعه للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ويصبح قانونا نافذا.

مخاوف من تجسس الصين على الأمريكيين

وتنتقد السلطات الأمريكية تطبيق تيك توك باستمرار، كونه يتبع شركة «بايت دانس» الصينية، ويعد هذا التصويت أحدث إجراء تتخذه السلطات للحد من تأثير الشركات الصينية، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي، واستخدام بكين هذه الشركات والتطبيقات للتجسس على الأمريكيين.

الولايات الأمريكية تحظر استخدام تطبيق «تيك توك»

وجاء قرار الكونجرس في وقت تزايد فيه عدد الولايات الأمريكية التي حظرت تنزيل واستخدام التطبيق على الأجهزة المملوكة لحكومات الولايات، وكانت ولايتا «أياوا» و«نورث داكوتا»، آخر ولايتين يحظر فيهما استخدام التطبيق، ولكن قرار اليوم هو الأول على الصعيد الفيدرالي.

وأعلنت ولايات أمريكية، مثل كاليفورنيا وفلوريدا، في مارس الماضي، فتح تحقيق بشأن التأثيرات الضارة لتيك توك على الأطفال وتحفيزهم لقضاء مزيد من الوقت في تصفح التطبيق.