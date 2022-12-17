«الإسعاف»: «بلع اللسان» بريء تماما من وفاة اللاعبين في الملاعب

خصص برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، على قناة dmc، فقرة عن الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب والتمارين، بعدما توفي اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح في الملعب بسبب بلع لسانه.

وقال الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية: «بلع اللسان بريء تماما من موت اللاعبين الذي حدث في الفترات الأخيرة، ومصطلح بلع اللسان خاطئ، إذ أن الحالة العلمية لما يحدث هو ارتخاء اللسان، أي شخص يفقد وعيه يتعرض لارتخاء في العضلات ومن ضمنها العضلات المتحكمة في اللسان، وهو ما يؤدي إلى الاختناق، وإذا استمرّ هذا الوضع فإن الشخص يموت».

طريقة إسعاف ارتخاء اللسان

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية: «عند ارتخاء اللسان، يجب على المسعف أن يضع يد على الرأس والأخرى على الذقن ونسحب الرأس إلى الأعلى، وعندها يتم تقريب فقرات الرأس وهو ما يؤدي إلى انكماش الجزء الأسفل واستطالة الجزء الذي يضم قاعدة اللسان، وهو ما يؤدي إلى إبعاد قاعدة اللسان عن مجرى الهواء، فسمحت بدخول وخروج الهواء، كما يمكن تثبيت الرأس وتحريك الفك السفلي للأعلى».

وأشار إلى أنه في حالة سقوط أحد اللاعبين في الملعب دون أي احتكاك يعامل على أنه مصاب بتوقف في عضلة القلب، حيث يجب أن يتم الضغط على قلبه بشكل مستمر بسرعة 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة الواحدة.