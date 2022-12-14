طبيب يوضح حالات «بلع اللسان» وطرق علاجها: يجب أن نتعلم الإسعافات الأولية

يعد «بلع اللسان» أحد الحوادث الشهير في ملاعب كرة القدم، وأدت إلى وفاة الكثيرين ممن أصيبوا به، وهو لا يقتصر على الملاعب بل تتكرر حالة الإغماءات والنوبات القلبية، إذ يؤدي إلى انزلاق اللسان إلى الحلق وهو ما يسبب الاختناق والوفاة في الحال، أو إنقاذه بصعوبة إذا جرى إسعافه سريعًا، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» طرق التغلب عليه.

وتحدث الدكتور علاء الدين إسماعيل أستاذ الجراحة العامة ‎بجامعة عين شمس، ورئيس معهد الأمراض المتوطنة والكبد، عن حالات حدوث بلع اللسان، قائلاً إنها تحتاج إلى إسعافات أولية على الفور، ولا بد أن يتأكد من أن «المجاري هوائية سالكة»، ويحرك فك المصاب بطريقة تبعد اللسان عن مجري الهواء عشان، حتى يتمكن المصاب من أخد نفسه: «لو سابه من غير ما حد يعدل له الفك بيموت»، لذا لا بد من التحرك سريعًا خلال ثوانٍ.

وأوضح أن الطريقة المناسبة لذلك هي إرجاع رأس المصاب إلى الخلف والضغط على الفك السفلي وإبقاء الفم مفتوحاً لفتح مجرى الهواء ومنع الاختناق، ثم وضع المصاب على جانبه الأيمن ليتنفس بشكل أفضل.

لا بد من وجود مسعفين بالملاعب لتتغلب على حالات بلع اللسان

وأكد أستاذ الجراحة العامة على ضرورة وجود مسعفين مدربين على التعامل مع مثل هذه الحالات أو الأطباء والمدربين الموجودين يكون على دراية بأبسط الإسعافات الأولية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، وشدد على أن يتعلمها الجميع لكون ابتلاع اللسان لا يقتصر على الرياضيين فقط، «لازم كلنا نتعلم الإسعافات الأولية.. الهلال الأحمر بيعمل دورات مجانية لكل الناس».

وأوضح علاء الدين أن الحالات التي يحدث فيها غيبوبة يمكن أن تؤدي إلى بلع اللسان، لأن الشخص يكون في حالة اللاوعي، كما أن مرضى القلب والصدر ممن يبذلون مجهودا أكثر من اللازم، يكون معرضين لحالات ابتلاع اللسان لا سيما إذا حدثت لهم غيبوبة.