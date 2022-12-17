أخبار الإيبارشيات المسيحية اليوم.. رسامة دياكون واجتماع لكنهة أبو قرقاص

كشف المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أهم أخبار الإيبارشيات والتي تضمنت اجتماعا للكهنة، ورسامة عدد من الشمامسة لرتبة دياكون، أي شماس كامل، وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

سيامة دياكونين في شبين القناطر

سيّم الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، اثنين من الشمامسة لرتبة دياكون، وهما سام الشماس زارع واصف شماسًا كاملًا باسم دياكون صموئيل، والشماس نبيل عبدالرشيد شماسًا كاملًا باسم دياكون بقطر، للخدمة بكنائس الإيبارشية، بكنيسة السيدة العذراء مقر المطرانية.

سيامة 4 دياكونيين جدد لشمالي فرنسا

ومن أخبار إيبارشيات المهجر، أعلن المركز الإعلامي القبطي، سيامة 4 شمامسة، ليحصلون على لقب دياكون من خدّام ايبارشية شمال فرنسا بناءً على تزكية لآباء الكهنة وذلك بيد الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، بدرافي «مقر المطرانية»، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية في مستهل اجتماعهم الشهري.

وأعلنت الايبارشية عن الخدام الأربعة الذين حصلوا على رتبة دياكون وهم، دياكون چورچ، ودياكون جوارجيوس، ودياكون بيشوى، ودياكون ميخائيل، وذلك للمساعدة في الخدمة الطقسية بالإيبارشية.

اجتماع مجمع كهنة أبو قرقاص

عقد مجمع كهنة أبو قرقاص، اليوم، اجتماعهم الدوري في دير مار مينا بقرية مناهري التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

ألقى الأنبا نوفير كلمة ضمن سلسلة قوانين الكنيسة التي يلقيها على الآباء في اجتماعهم الشهري، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.