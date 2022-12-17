أخبار الكنيسة في يوم.. تحذير من منتحل صفة راهب ورسامات جديدة

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية أخبار الكنيسة المصرية على مدار اليوم السبت 17 ديسمبر الموافق 8 كيهك، فيما يخص الإيبارشيات المختلفة والتي جاءت على النحو التالي:

تحذير من منتحل شخصية راهب

حذرت الكنيسة القبطية أبناءها والجهات المعنية من التعامل مع الشخص رضا عطية يني والذي ينتحل صفة كاهن باسم «القس عبد المسيح عطية» ويحمل بطاقة رقم قومي تحمل هذا الاسم على غير الحقيقة.

وأكدت الكنيسة المصرية أنه لم يتم سيامته بأي درجة من درجات الكنهوت في أي إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية، وحذرت من التعامل مع هذا الشخص باعتباره جزءا من الكنيسة الأرثوذكسية.

تدشين كنيسة السيدة العذراء بإسنا

ودشن الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت كنيسة السيدة العذراء بإسنا، باستخدام زيت الميرون – زيت عطري يستخدم في الطقوس الكنسية- وذلك بعد ترميم أساساتها وتوسعتها وتجديدها بالكامل.

ودشَّن الأسقف العام 4 مذابح، على اسم السيدة العذراء، والشهيد مارجرجس، رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبو سيفين، بالإضافة إلى تدشين أيقونة البانطوكراتور (حضن الآب) بكل هيكل.

وشارك في صلاة التدشين والقداس الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وعدد من الآباء رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ودير الأنبا القديس متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، وبعض كهنة إسنا وأرمنت.

رسامة شمامسة لكنيسة الشهيد مار جرجس بإيبارشية طموه

وقام الأنبا صموئيل أسقف طموه، برسامة 49 من أبناء الكنيسة في رتبة إيصالتس مرتل، و50 آخرين في رتبه أغنسطس قارئ للخدمة في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية دهشور، التابعة للإيبارشية، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة.