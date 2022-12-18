التصديق على 112 قرار تصالح في مخالفات البناء بمدن جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تسعى لتقنين مخالفات البناء، حتى يتمكن المواطنون من توصيل المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن من يرغب في تقنين أوضاع منزله عليه التقدم إلى لجان التصالح بمجلس المدينة بالأوراق المطلوبة للحصول على نموذج التصالح.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، اليوم، إن مواطني محافظة جنوب سيناء هم الأعلى حصولا على قرارات التصالح، حيث تقدم أكثر من 8 آلاف مواطن من خلال اللجان المخصصة بمجالس المدن.

122 قرار تصالح

وقال «فودة»، إنه وافق خلال الفترة الماضية على نحو 122 قرار تصالح في مدن المحافظة المختلفة، وصدّق على 57 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ «نموذج 10» بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً علي الاشتراطات والتعليمات المنظمة، وجرى التصديق على باقي الحالات في مدن الطور، وأبوزنيمة، والطور، وأبورديس.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المواطنين لإجراءات التصالح ودفع الرسوم المقررة، مع قيام لجان التصالح بانهاء ملفات المواطنين من أجل تسليمهم نموذج 10 ليستكمل البناء ويقوم بتوصيل المرافق.

تراخيص المباني

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه سيلتقي بلجنة التفتيش الفني على أعمال البناء بمدن جنوب سيناء، كما التقى بمدينة شرم الشيخ مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 110 لسنة 2020 لاستئناف العمل بالتراخيص برئاسة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وعقد لقاءا لفحص 72 حالة ترخيص مباني بمدن الطور ومدينة رأس سدر وذهب وأبو رديس، مشيرا إلى أن المحافظة تصدر تراخيص مميكنة إلكترونيا لمنشآت سياحية بشرم الشيخ.

وأضاف، أنه جرى إنشاء معمل بمديرية الإسكان لتحليل التربة، وأخذ العينات بدلا من إرسالها للمعامل في محافظات أخرى وهذا إنجاز كبير، إضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي متطور بالمديرية لتقديم الخدمة للجمهور في وقت قياسي.