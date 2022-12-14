5 حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء.. بينها عدم السداد خلال 60 يوما

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تتضمن أسباب رفض طلبات التصالح.

أسباب رفض طلبات التصالح

وتنص المادة 14 من مشروع قانون التصاح في مخالفات البناء على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن بحسب الأحوال وذلك في الحالات الأتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شان الأعمال المخالفة.

إخطار صاحب الشأن

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.