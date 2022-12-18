القنوات الناقلة لنهائي النسخة الـ22 من كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية إلى ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما يطلق الحكم البولندي سيمون مارتشينياك صافرة البداية، لختام النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، وتجمع المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بالفوز بلقب النسخة الـ22 من المونديال، ليكون ختاما مشرفا لنجمه العالمي ميسي، في حين يسعى منتخب الديوك الفرنسية لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي ومعادلة إنجاز إيطاليا والبرازيل.

نقل نهائ كأس العالم عبر قناة beIN SPORTS على يوتيوب

وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS، بث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 على قنواتها المفتوحة، فضلا عن قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، مشيرة إلى أن التغطية بالمعلقين العرب ستكون من خلال تردد قناة قناة beIN SPORTS MAX 1 وتردد قناة beIN SPORTS، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

منتخب الأرجنتين صعد إلى نهائي كأس العالم، بعد تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا في الدور قبل النهائي بثلاثية نظيفة، فيما صعد منتخب فرنسا للنهائي، بعد الفوز بثنائية على حساب المنتخب المغربي، أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم في التاريخ.