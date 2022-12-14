موعد المباراة النهائية في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أقل من موعد 5 أيام تفصلنا على نهاية النسخة الـ22 من مونديال 2022، الذي يقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني، مساء أمس، في انتزاع بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم من منتخب كرواتيا بعد تحقيق فوز 3 أهداف مقابل لا شيء.

وينتظر المنتخب الأرجنتيني الفائز الليلة من المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وفرنسا، في حين تنظر كرواتيا الخاسر في المبارة من أجل مواجته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

نهائي كأس العالم 2022

يذكر أنه من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر، مباراة تحديد المركزين الثالث والربع من مونديال 2022، في حين تقام المبارة النهائية للنسخة الـ22 من كأس العام 2022، على استاد «البيت» يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر.

تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

تنقل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، عبر شبكتي قنوات beIN SPORTS، والكأس القطرية، على القنوات المفتوحة.

تردد قناة beIN SPORTS

وتنقل المباريات beIN SPORTS، على تردد 12604، أفقي، 27500.

تردد قناة الكأس إكسترا

قنوات الكأس القطرية، على تردد 11919، أفقي، 27500.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

ومن المقرر أن تنقل اليوم شبكة beIN SPORTS المفتوحة، اللقاء المصيري الذي يجمع كلا من المنتخب المغرب والمنتخب الفرنسي، بنصف نهائي بطولة مونديال 2022، وذلك في تمام التاسعة مساء على أرض استاد «البيت» في العاصمة القطرية الدوحة.