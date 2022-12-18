في يوم ميلادها.. «نيللي كريم» قدمها العلمي للفوازير وفاتن حمامة أشادت بها

صاحبة ملامح بريئة، ورقة اكتسبتها من ممارسة فن البالية واحترافه، أضفت عليها طابعا فنيا خاصا مع موهبة نجحت في إظهارها خلال أدوراها السينمائية والتليفزيونية، لتتمكن نيللي كريم من حجز مقعد لها وسط الكبار، وتستعرض «الوطن» خلال هذا الموضوع، أبرز العلامات المهنية في حياتها، بمناسبة عيد ميلادها الـ48 اليوم.

بدأت الفنانة نيللي كريم حياتها الفنية راقصة باليه في دار الأوبرا المصرية، وقدمت أول عمل فني لها على شكل فوازير رمضانية، وروت كواليس التحاقها بمجال الفن خلال حوار لها في برنامج «أنا وابنتي»، قائلة إنها كانت ترقص في حفلات التليفزيون، وطلبها المخرج يحيى العلمي للعمل معه في الفوازير إلا أنها رفضت بسبب حملها آنذاك، وفي العام التالي عرض عليها نفس العرض، فوافقت وخاصة بعدما علمت أن الفوازير ستكون على مدار 15 حلقة فقط.

كواليس مشاركة نيلي كريم في الفوازير

وشاركت نيللي كريم لأول مرة في عمل الفوازير، وكانت البداية دون بروفات ودون دراية منها عن قواعد التمثيل «دي كان مأساة لأني ما كنتش فاهمة حاج خالص أول 5 ورقات من السيناريو قرأتهم في الاستديو قبل التسجيل»، وأوضحت أنها أعادت تسجيل المشهد الاول أكثر من 20 مرة، وهو ما سبب لها حرج فدخلت في نوبة بكاء، «كنت عاملة فالتة جاية من كوكب تاني صلاح عبدالله كان بيشد شعره مني، وفي أخر التصوير قال لي ابتديت أتحسن كده تمام اطمنت عليكي».

مسلسلات وأفلام شاركت فيها نيلي كريم

عملها بالفوازير لفت إليها نظر الفنانة فاتن حمامة، وقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر عام 2000، ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم «سحر العيون» 2002، إلا أنها تعتبر فيلم «واحد صفر» هو بدايتها الحقيقية، مؤكدة أنها لم تتعلم التمثيل بشكل أكاديمي لكنها تعلمت الباليه، وشاركت في فيلم «غبي منه فيه» و«آخر الدنيا» و«الرجل الغامض بسلامته».

واعتزلت نيلي رقص البالية بعد مشاركتها في مسلسل «ذات»، واحتلت مكانة هامة في الأعمال الدرامية وخاصة دراما رمضان، ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسلات «سجن النسا، وتحت السيطرة، ولأعلى سعر، واختفاء، وبـ100 وش وفاتن أمل حربي».