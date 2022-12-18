استشاري مخ وأعصاب يوضح أسباب الإصابة بمتلازمة الضحك الهيستيري

قال الدكتور أحمد كامل أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة القاهرة، إنَّ بعض الأمراض العصبية تؤثر على الطريقة التي نعبر بها عن المشاعر، فتظهر في شكل غير طبيعي، ومن بين هذه الأمراض «متلازمة الضحك الهيستيري» أو «البكاء الهيستيري».

أسباب الإصابة بمتلازمة الضحك الهيستيري

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية (dmc)، أنَّ معدل الإصابة بنوبات البكاء الهيستيري أكثر من نوبات الضحك الهيستيري، لافتًا إلى أن أسباب الإصابة بهذه المتلازمة يرجع إلى اضطرابات الجهاز العصبي أو جلطات المخ أو الإصابة بالتصلب اللويحي أو الإصابة بـ(MS) أو الزهايمر وبعض أمراض المخ، لافتًا إلى أنَّ هناك تداخل بين هذه لأمراض وبعض الأمراض النفسية والعصبية، إذ أن بعض مرضى الاكتئاب يكون لديهم بعض هذه الأعراض.

كيفية العلاج من متلازمة الضحك الهيستيري

وتابع أنَّه من الضروري أن يخضع المريض المصاب بمتلازمة الضحك الهيستيري إلى الفحوصات والتقييم والأشعة بالرنين المغناطيسي للتعرف على السبب وعلاجه، لافتًا إلى وجود بعض أنواع العلاج التي تتضمن بعض مضادات الاكتئاب إضافة إلى أدوية أخرى تتولى إدارة كيمياء المخ والتي من شأنها تحسين ردود الأفعال للمريض وتقلل من رد الفعل العاطفي المبالغ فيه الذي يحدث عند عدم تناول العلاج.