غلق 4 عيادات في قرية بطرة بطلخا خلال حملة لـ«العلاج الحر» بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وتم خلالها المرور على عدد من العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات، وإصدار قرارت بإغلاق بعضها لوجود مخالفات جسيمة، مشددا على أنه لا تهاون حيال أي مخالفات تمس المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

حملات مكثفة في الدقهلية

وقال الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، في بيان، إن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 101 منشأة طبية، تشمل 44 عيادة خاصة و7 مستشفيات وعيادات تخصصية و31 مركزا طبيا ومعملين، من بينها 11 مركزا ومعملا دون ترخيص.

وأضاف «فؤاد»، أن إدارة العلاج الحر كثفت حملاتها على مركز ومدينة طلخا بالمرور الدوري على 5 عيادات طبية مرخصة ومعملين للتحاليل الطبية، فضلاً عن تفقد مركز نساء وتوليد مرخص بطلخا، بالاشتراك مع إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، مؤكداً حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

قرارات غلق إداري

وأوضح أن حملة العلاج الحر على مركز طلخا أسفرت عن تنفيذ قرار غلق إداري رقم 160 لسنة 2022 بالغلق الإداري لعدد 4 عيادات طبية في قرية بطرة مركز طلخا، بالإضافة لمرور على معمل تحاليل طبية بمنشأة البدوي «تم رفضه من الإدارة المركزية للمعامل، وتبين أنه تم تغيير النشاط».

كما تم التوصية بالغلق الإداري لمجمع عيادات طبية بقرية ميت عنتر، غير مرخص، وكذلك توصية بالغلق الإداري لعدد 2 عيادة طبية غير مرخصة في بطرة.