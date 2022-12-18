عميد «فنون شعبية»: السيرة الهلالية والتحطيب ومسار العائلة المقدسة على قائمة اليونسكو

قال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وخبير التراث غير المادي باليونسكو، إنّ كلمة «فلكلور» إنجليزية ودخلت اللغة العربية، وتعني التراث الشعبي، مشيرًا إلى أنّ التراث الشعبي يضم آلاف الموضوعات مثل العادات والتقاليد الخاصة بدورة الحياة والطعام، إلى جانب المعتقدات والمعارف الشعبية المرتبطة بالزراعة والصيد والأولياء والقديسين، والحرف والحكايات الشعبية في نطاق الأدب الشعبي، علاوة على الأمثال والألغاز وغيرهم من الموضوعات، موضحًا أن السيرة الهلالية وفن التحطيب، إلى جانب احتفالية العائلة المُقدسة على القائمة التمثيلية لليونسكو.

التراث الشعبي يشمل إبداعات الشعب المتوارثة

وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنّ التراث الشعبي يمثل كل ما يبدعه الشعب ويتوارث من جيل لأخر، ولا يمكن قول أن أحد شكل وابتكر احتفالية معينة ومحددة مثل السبوع، إذ أن الناس ابتكرت فكرة الصنية والسبع حبات والهون فيها، مشيرًا إلى أن الطعام وعادات الزواج والحرف وغيرهم متوارثين عبر مررو الزمن.

مصر وقعت على اتفاقية التراث الثقافي 2005

وتابع عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وخبير التراث غير المادي باليونسكو، أنّه يجب على كل دولة عمل قائمة حصر للأمور سالفة الذكر وفقًا لمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أنّ مصر وقعت على اتفاقية التراث الثقافي غير المادي بعام 2005 وتنص تلك الاتفاقية على «إذ تواجد موضوع متنشر ومزدهر وغير مندثر يتم وضعه في القائمة التمثيلية لكي يعرفها العالم بأكمله».