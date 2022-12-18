«النقل»: الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى للطريق البري بين مصر وتشاد

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه من المقرر تنفيذ طريق بري بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة، عبر منطقة شرق العوينات وحتى منطقة أم الجرس التشادية كمرحلة أولى بطول 1103 كم منها 242 كم داخل الحدود المصرية، و310 كيلومترات داخل الحدود الليبية و441 كم داخل الحدود التشادية، مشيرا إلى أن الطريق الجديد سيعمل على خفض أسعار السلع بين البلدان الأفريقية التي ستشارك في الطريق، وأن الجانب التشادي أبدى ترحيبه بإنشاء الطريق.

انتهينا من إعداد الدراسة لتنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء تماما من إعداد دراسات الجدوى لتنفيذ مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد، لافتا إلى أن تشاد دولة حبيسة لأنها لا تطل على نهر النيل أو أي مصادر مائية أخرى، ومن خلال تشاد من الممكن أن نصل إلى كل دول الغرب الأفريقي مثل الكاميرون ونيجيريا وساحل العاج والسنغال وغانا.

السيسي وافق مبدئيا وصدق على دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم عرض الفكرة المبدئية لتنفيذ مشروع إنشاء طريق بري بين مصر وتشاد على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وافق مبدئيا على الفكرة وصدق على الدراسة، فالطريق يربط بين مصر وتشاد مرورا بالسودان.

القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية هائلة

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطريق البري الذى سيربط بين مصر وتشاد مرورا بالسودان، سيكون مهما للغاية، مؤكدا أنه تمّ تشكيل لجنة مصرية سودانية لاستطلاع الأرض وتحديد مسار الطريق، موضحًا أنَّ القارة تمتلك ثروات طبيعية هائلة وموارد كبيرة، تساعدها حال استغلالها بشكل مثالي في تحقيق طفرة كبيرة وتطوير معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة.