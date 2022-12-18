الرسم التعبيري أثناء العزف في حفل «دينا وغسان» بقصر الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف تجربة جدية تقدم لأول مرة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر الجاري علي مسرح قصر الأمير طاز.

ويقدم حفل العود بمشاركة الرسام الدكتور خالد السماحي الذي يقوم أثناء العزف بالرسم الحي التعبيري للمؤلفات التي يعزفها الثنائي منها صباح صعيدي، علي ضفاف النيل، سراب، سماعي ميرامار، لونجا رياض، لونجا دينا ويختتمان الحفل بالفقرة التي اشتهر بها وهي العزف علي الة عود واحد.

معلومات عن غسان اليوسف ودينا عبد الحميد

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.