طارق الشناوي: ممدوح عبدالعليم تعلم العزف على العود لتجسيد بليغ حمدي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل فني كان حلما للفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، إذ تعلم العزف على العود لتحقيق ذلك، مضيفا: «كان هناك مشروع مسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي ولكن مع الأسف لم يكتمل، وكان ممدوح يتقمص روح بليغ رغم الفروق الجسمانية بينهما».

تجسيد شخصية بليغ حمدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «في مرحلة ما كان أحمد عزمي مرشحا لتجسيد شخصيته، كما جسد شخصيته الفنان إيهاب فهمي في المسرح، وكان هناك أكثر من مشروع لتجسيد شخصيته لكن هذه المشاريع لم تكتمل».

وتابع: «الفنان الذي يريد أن يجسد شخصية بليغ حمدي يجب أن يكون بداخله إحساس بأنه سيكون بليغ، ويكون لديه قدرة كبيرة على التقمص، فهو شخصية ملهمة، ملهم جدا في كل شيء».

الفارق بين بليغ حمدي وباقي الملحنين

وأشار إلى أنه سأل الشاعر الراحل مأمون الشناوي قبل وفاته، عن الفارق بين بليغ حمدي وبقية الملحنين الذين لحنوا أغاني أم كلثوم، ليرد قائلا: «أي حد جاء بعد السنباطي كان بيبقى داخل على قصر بيعدل شوية في الأثاث لكن القصر هو هو، ولكن لما بليغ راح القصر غيّر في ملامح القصر»، موضحًا أن بليغ حمدي لحّن 3 أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، من كلمات مأمون الشناوي.