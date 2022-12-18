«الضرائب»: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، منذ 15 ديسمبر الجاري، بالتطبيق على عدد من الممولين، مشيرا إلى أن «المنظومة تعد أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، وجار العمل على سرعة تطبيقها تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية».

منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة

وقال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يحقق العديد من الفوائد للممولين على المدى القصير، وكذلك على المدى البعيد، موضحًا أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة على المدى القصير تتمثل في تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات ، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، مضيفًا تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية ، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول ، وكذلك مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على المدي الطويل

وعن الفوائد التى ستعود على الممولين من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على المدي الطويل أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المنظومة تساعد في تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد ، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي ، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وأضاف " مختار توفيق " أن المصلحة قامت بتنظيم ندوة تعريفية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وتم نشر التسجيل الخاص بهذه الندوة على موقع مصلحة الضرائب المصرية على " دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وأشار " مختار توفيق " إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.