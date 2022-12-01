«الجمارك»: 2 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم في منفذ الدخيلة خلال شهر نوفمبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 6665 شهادة جمركية، وارد نهائي خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك للبضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب

وبلغت الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها عن شهادات الوارد 289 مليون و937 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو مليار و396 مليون و374 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 374 مليون و883 ألف جنيه.

حصيلة شهر نوفمبر

وقال البيان إنه خلال شهر نوفمبر 2022 تم تصدير مشمول 2510 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها (ألومنيوم، مواد غذائية، ستانلس، رخام، منتجات أخرى) بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و905 مليون و29 ألف جنيه، وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو 522 ألف جنيه.

إجمالي حصيلة المنافذ والضرائب

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 550 بيان جمركي بمبلغ 2 مليون و 561 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 2 مليار و 64 مليون و 280 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.