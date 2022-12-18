وزير التعليم العالي يلتقي رئيس مؤسسة السيفير.. إحدى كبرى دور النشر العالمية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، يونجسوك تشي (Youngsuk ‘YS’ Chi Dr) رئيس مجلس إدارة السيفير (Elsevier) إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة السيفير، لدعم الباحثين المصريين، وذلك بمقر الوزارة.

وزير التعليم العالى يشيد بالتعاون بين السيفير وبنك المعرفة المصرى

وفى مستهل كلمته، رحب الوزير برئيس مجلس إدارة مؤسسة السيفير إحدى كبرى دور النشر العالمية، مشيرًا إلى دور مؤسسة السيفير فى مجال البحث وتحليلات المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية فى جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصرى فى مجالات النشر العلمى والتعليم، وعرض أبرز الإنجازات التى حققتها المراكز والهيئات البحثية فى مجال النشر العلمى والتصنيفات الدولية، مثمنًا دور بنك المعرفة المصرى (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الهدف من اللقاء هو مناقشة آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع السيفير بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى فى مصر، والنهوض بمنظومة البحث العلمى المصرية، وتقديم رؤى ومقترحات بشأن تنفيذ المبادرات التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لربط نتائج البحوث العلمية بالجهات والمؤسسات القادرة على تطبيقها وتنفيذها بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا حرص مصر على النهوض بالخدمات التعليمية والبحثية للجامعات؛ لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلى.

وزير التعليم العالي: نجاح الباحثين المصريين فى إجراء بحوث علمية تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك إستراتيجيتين هامتين للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر تتماشى مع رؤية مصر 2030، وكذلك التحول الرقمى الذى تشهده جميع قطاعات الدولة، مشيدًا بالجهود التى يقوم بها بنك المعرفة المصرى لخدمة الباحثين المصريين فى توفير الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها البنك في كافة المجالات، فضلاً عن المساهمة فى رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتى ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.

يونجسوك تشي يؤكد ارتباط ثلث البحوث العلمية المصرية المنشورة عالميا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

واستعرض الدكتور أيمن عاشور استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تركز في خططها على تعزيز وضع البحث العلمي في مصر على أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المرتبط بجودة التعليم والتي تتوافق بشكل كبير مع رؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم والبحث العلمي كأحد المحاور الأساسية للتنمية، موضحًا أنه لترسيخ فكر التنمية المستدامة داخل المؤسسات البحثية تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها: توجيه الأبحاث العلمية وخاصة الممولة من أكاديمية البحث العلمى أو هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو هدف أو عدة أهداف للتنمية المستهدفة، وذلك أسوة بما قامت به العديد من المجلات الدولية المُحكمة من كُبري دور النشر مثل السيفير.

ومن جهته، أشاد يونجسوك تشى (YS) بالعلاقة الوطيدة التى تربط بين مؤسسة الـ Elsevierوبنك المعرفة المصرى منذ سنوات ماضية، والتي أثمرت عن تميز الباحثين المصريين فى مجال النشر الدولى، وجودة البحوث العلمية المصرية وخاصة فى الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى نشر حوالى (96.995) ورقة بحثية من قبل (90.191) باحث مصري وفقاً لبيانات SciVal خلال الفترة من 2021 - 2019 في المجالات المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتباط ثلث الأبحاث العلمية المصرية المنشورة عالميًا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن ارتفاع معدل النشر الدولى فى مصر بنسبة 17% سنويًا، والذى يستهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط العالمى، بالإضافة إلى إنتاج نصف المنشورات البحثية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأكد تشى حرص مؤسسة السيفير على دعم الباحثين المصريين بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى باعتباره مركز المعرفة الرئيسى فى مصر، من خلال مناقشة الأساليب والإستراتيجيات التى تسهم فى النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، فضلاً عن تسويق الأبحاث وبناء القدرات من خلال توفير أدوات البحث العلمي التي تتيح معلومات دقيقة وموثقة عن تصنيف الجامعات المصرية، ومنها: مؤسسة التايمز البريطانى، و QS، و SCImago، مشيراً إلى دور السيفير فى تنمية قدرات الباحثين ورفع المهارات البحثية فى العديد من المجالات، مضيفًا أن السيفير من خلال منصاته يُسهم فى تحديد الوضع الراهن للبحث العلمى فى مصر؛ بهدف الوصول إلى الخطط الإستراتيجية للبحث العلمي فى مصر في جميع المجالات أسوة بما يحدث في العالم.

ولفت إلى إطلاق أول تصنيف للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية وسيماجو، والذى احتل فيه المركز القومى للبحوث فى مصر المرتبة الأولى.

وأشاد تشى بتقدم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتى تعد المعرفة والابتكار والبحث العلمى هى الركيزة الثالثة لها، فضلاً عن أن مصر تعد المنتج الأول للأبحاث العلمية فى إفريقيا، ورائدًا عالميًا فى مجال أبحاث الطاقة الشمسية، لافتاً إلى مجمع حديقة بنبان للطاقة الشمسية والذى يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة عين شمس؛ لدعم الاكتشافات الصناعية، وتحسين قطاعى الطاقة والتعدين فى مصر، مؤكدًا حرص السيفير على دعم مصر لتحقيق أهدافها الصناعية من خلال تعزيز البحث العلمى، وخاصة فى مجال أبحاث الطاقة، مشيرًا إلى أن 57% من البحوث المصرية هى نتاج تعاون مع دول الشمال.