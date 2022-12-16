وزير التعليم العالي يبحث خطة تطوير معهد إعداد القادة.. تمكين الشباب

اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لبحث مشروع خطة تطوير هذا الصرح التنويري بالشكل الذي يليق بكيان المعهد ومكانته العريقة، لاستقبال وفود الجامعات والمعاهد المختلفة وتنظيم كافة الفعاليات محليًا وعربيًا وإقليميًا، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والتأكيد على أن الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم.

خطة تطوير معهد إعداد القادة

وحرص وزير التعليم العالي على متابعة آخر مستجدات مشروع خطة تطوير معهد إعداد القادة المقدمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدا أن المعهد ممثل لوزارة التعليم العالي في تقديم برامج وخدمات معنية بإعداد وتطوير قادة الغد لمصر والعالم من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية ووضع وتنفيذ الشركات مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي.

القوى الناعمة

أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع، والتي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء شخصية الطالب الجامعي، والعمل على تنمية مهاراته، وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة، والعديد من المحاضرات التى تساهم في نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف المجتمعية والهوية المصرية، من خلال تغذية أفكارهم بالمعلومات الصحيحة.