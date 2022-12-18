«مستثمري الغاز» عن اكتشاف حقل النرجس: صادرات الغاز ستصل إلى مليار دولار شهريا

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إنَّ اكتشاف الغاز الجديد الذي حققته مصر في حقل «النرجس» بالبحر المتوسط قد يرفع صادرات الغاز الشهرية لمصر لأكثر من مليار دولار وهو ما يزيد على 15 ضعفًا في أقل من 5 سنوات.

احتياطي حقل النرجس يزيد على 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز

وأوضح «سعد الدين»، في بيان صادر اليوم، أنَّ التقديرات الأولية لاحتياطي حقل النرجس تزيد على 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرات مصر إقليمياً ودولياً في تحويلها إلى مركز إقليمي للغاز في العالم.

قيمة صادرات الغاز الطبيعي وصلت إلى 8 مليارات دولار العام الماضي

كما أكّد رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن صادرات قطاع الغاز والبترول ساهمت بشكل كبير للغالية في الحد من أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر ووصول إجمالي صادرات الغاز إلى مليار دولار شهرياً، مشيرا إلى أنَّ حقل «النرجس» الجديد سيكون له أثر إيجابي كبير في الحد من التضخم وتأمين جزء كبير من احتياجات مصر الشهرية من الدولار، مبينًا أنَّ قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال وصلت إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي المنصرم.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بجهود الحكومة والقيادة السياسية في خطتها السريعة في خلق بيئة صحية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، والتي نتج عنها وجود أكثر من 100 اكتشاف جديد للغاز والبترول أخرهم بئر النرجس، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعد من أفضل دول المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية.