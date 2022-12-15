وزير البترول: إعلان تفاصيل كشف كبير للغاز بحقل نرجس بعد التقييم

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كشف غاز جديد بالبحر المتوسط، في مرحلة التقييم الآن، للتأكد من حجم الكشف، وهو حقل «نرجس»، مؤكدا أنه يأتي بعد حقل «ظهر» من حيث الأهمية.

وقال الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة، خلال اجتماع لجنة الطاقة، اليوم: «سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها، ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته سيتم الإعلان عنه، وحجم إنتاجه جيد، حقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي»

تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد «الملا»، أن التحديات والآثار التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط، خلقت ضغوطا وتحركا من القوى العالمية، لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل، لكن بالفعل هناك تحرك حقيقي، وقدمت دول كبرى تسويقا عالميا للعمل بسرعة، وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة، على الهيدروجين الأخضر، ومشروعات التحول للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير خلال كلمته، أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/ 2023 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منه لإنتاج سريع، ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس، وبالفعل ثبت نجاحه، ووجود كميات كبيرة من الغاز، وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.

قطاع البترول قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي

وتابع وزير البترول أن قطاع البترول قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي، وهناك استثمارات عالمية وزيادة الاستثمارات، وفي ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة، ومصر من أفضل دول المنطقة للعب هذا الدور، كمركز إقليمي للطاقة، بالتعاون مع شركات عالمية.

وقال الوزير إن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار، للبحث والاستكشاف والتنمية، إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات، مشيرا إلى أنه كلما زاد سعر خام برنت ارتفاعا، تتزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر لأنها استثمارات مضمونة.