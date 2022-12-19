رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني في قرى الشرقية 

كتب:

نظيمه البحرواي
12:23 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
مبنى محافظة الشرقية

مبنى محافظة الشرقية

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بالقرى.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم رفع الحد الأقصى بمعدل مرتين عن عرض الشارع، وبحد أقصى 21 مترا، بما لا يزيد عن الحد الأقصى لقيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار يتم السماح بإضافة متر ليصبح الارتفاع 9 أمتار كحد أقصى.

المخططات الاستراتيجية المعتمدة للقرى وتوابعها

وأوضح المحافظ، أن تحديد الارتفاعات للمباني بالقرى والتوابع جاء وفقا لما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الصادرة بموجب المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للقرى وتوابعها، وفي إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وكانت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، قد تقدمت بمذكرة للعرض على المحافظ، تضمنت ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بشأن تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بقري وتوابع المحافظة.

اقرأ المزيد:

محافظ الدقهلية: تحديد ارتفاعات مباني "النزهة" خلال شهر

"المجتمعات العمرانية" تنظم احتفالية لتكريم سيدات الهيئة في عيد الأم

المجتمعات العمرانية الجديدة تنظم احتفالية لتكريم سيدات الهيئة

نائب "المجتمعات العمرانية": 36 مليار جنيه موارد الهيئة هذا العام
بقلم نظيمه البحرواي