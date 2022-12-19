تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني في قرى الشرقية 

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بالقرى.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم رفع الحد الأقصى بمعدل مرتين عن عرض الشارع، وبحد أقصى 21 مترا، بما لا يزيد عن الحد الأقصى لقيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار يتم السماح بإضافة متر ليصبح الارتفاع 9 أمتار كحد أقصى.

المخططات الاستراتيجية المعتمدة للقرى وتوابعها

وأوضح المحافظ، أن تحديد الارتفاعات للمباني بالقرى والتوابع جاء وفقا لما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الصادرة بموجب المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للقرى وتوابعها، وفي إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وكانت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، قد تقدمت بمذكرة للعرض على المحافظ، تضمنت ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بشأن تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بقري وتوابع المحافظة.