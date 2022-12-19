التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج الزمالة في بحوث التراث باليونسكو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، دور منظمة اليونسكو في الاهتمام بالتراث العالمي، والحفاظ عليه، من خلال تأهيل الكوادر العلمية في مجال التراث وحفظه، وإدارته.

جاء ذلك في تقرير حول إعلان منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم للنسخة الأولى من برنامج زمالات العلا، التابع لمعهد اليونسكو بالمملكة العربية السعودية.

تحسين المعرفة العلمية في مجالات بحوث التراث

وأشار الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بوزارة التعليم العالي إلى أن الهدف من البرنامج هو تحسين المعرفة العلمية في مجالات بحوث التراث وحفظه، وتعزيز قدرة إدارة التراث العالمي، بما في ذلك ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، حيث يوفر هذا البرنامج فرصاً تعليمية إضافية لخبراء التراث والمهنيين ذوي المهارات العالية، من خلال الجمع بين التدريب الميداني في معهد الممالك، وخبرة عملية في البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة والتراث باليونسكو.

مدة الزمالة في البرنامج تصل إلى 10 أشهر

وأوضح الدكتور أشرف العزازي أن مدة الزمالة في البرنامج تصل إلى 10 أشهر، وتقام على مرحلتين، الأولي زمالة لمدة 4 أشهر في معهد Kingdoms بالمملكة العربية السعودية، والثانية، تدريب مدته 6 أشهر في أحد مراكز العمل التابعة لليونسكو.

ويشترط في التقدم للبرنامج أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عامًا عند التقديم، وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية الماجستير أو ما يعادلها في مجال الثقافة، إدارة التراث، الهندسة المعمارية، التخطيط، التنمية الحضرية، علم الآثار، الحفظ، إدارة المتاحف، السياسات الثقافية، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو مجال ذو صلة، بالإضافة إلى اتقان اللغة الإنجليزية «شفهيًا وكتابيًا»، ومعرفة عملية باللغة العربية، ويفضل أن يكون لديه معرفة باللغة الفرنسية.