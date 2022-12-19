«داليا» أكثر امرأة ملهمة في كندا: سبب تكريمي مساعدتي لسيدات معنفات

حازت المصرية داليا الشافعي، على لقب أكثر امرأة ملهمة في كندا، وجرى تكريمها بوسام الملكة إليزابيث للعمل الإنساني والعام وخدمة المجتمع، إذ تعد السيدة المصرية والعربية والكندية الوحيدة التي حصدت اللقب مرتين، موضحة أن العمل الإنساني والتطوعي في كندا، يشبه كثيرًا مثيله في مصر، ويحتاج إلى تطوع العديد من الأفراد لمساعدة الدولة وأفراد المجتمع أنفسهم.

تكريمها الثاني كان في مجال المشاكل الأسرية والعنف الأسري

وقالت «الشافعي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ تكريمها الثاني كان في مجال المشاكل الأسرية والعنف الأسري، الذي انتشر مؤخرًا داخل كندا، أما تكريمها في المرة الأولى كان في مجال العمل العام وخدمة المجتمع، وكان مباشرًا على المحاضرات والندوات المجانية التي نشرتها عن طريق برنامج أذيع عبر الإذاعة الكندية باسم «صباح الداليا»، وعمل البرنامج على بثّ روح العمل والتفاؤل، وحل المشكلات التي تواجه الناس يوميا بطريقة علمية وعملية، وحلول يمكن تطبيقها وكان له صدى واسع داخل كندا.

البرنامج غيّر طريقة تفكير بعض الأزواج

وأشارت الفائزة بلقب اكثر امرأة ملهمة في كنداـ إلى أن البرنامج غيّر طريقة تفكير بعض الأزواج، إذ كان الرجل العربي يقاوم لجوء زوجته إلى استشارة زوجية، ولكن البرنامج تم تقديمه من الشق السيكولوجي، وشارك فيه عدد كبير من الشخصيات المرموقة مثل جيهان السادات والفنان محمد صبحي والفنانة سميحة أيوب.