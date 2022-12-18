نائب وزيرة التخطيط: حماية حقوق المرأة حجر الزاوية للاستقرار وتنمية الأسرة

شارك اليوم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل ختام فعاليات الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.

الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

وخلال كلمته قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تستقبل هذا العام الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب «الجمهورية الجديدة» القائمة على أساس قيم المواطنة والسلام والاستقرار والتنمية، ومبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن، مؤكدًا أن جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان تستند إلى رؤية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب المصري في تأسيس مجتمع قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بمساواة كاملة دون تمييز.

صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأشار كمالي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، مؤكدا أنّ حماية حقوق المرأة هو حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسرة المصرية وجزء لايتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة

وحول رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلى أنها ترتكز على مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.

واستعرض نائب وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية للمجتمع المصري من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة هي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور آخر للتدخل الثقافي والتوعوي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.

مبادرة شباب من أجل التنمية

كما أشار الدكتور أحمد كمالي إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، التي أطلقتها وزارة التخطيط في بداية العام الجامعي 2021/2022 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنها المبادرة الأول من نوعها من حيث الإشراك الحقيقي للشباب في عملية صنع القرار من خلال المشاركة بأفكار مُبتكرة في إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية تتضمن رؤى الشباب الإبداعية مدعومة بآليات تنفيذية للعرض على الجهات التنفيذية للدولة.

خمس جامعات حكومية

واستعرض كمالي مراحل المبادرة، لافتا إلى أنه شارك في العام الجامعي الأول للمبادرة 2021/2022، 5 جامعات حكومية هي (القاهرة – عين شمس – بورسعيد – المنصورة – بني سويف)، وقد تم توسيع دائرة المشاركة لتشمل 14 جامعة حكومية وأهلية وخاصة في العام الجامعي 2022/2023، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، الأسكندرية، بني سويف، بورسعيد، المنصورة، حلوان، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الجلالة، معلنًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022/2023.