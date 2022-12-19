أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين الدكتور محمود عبدالشافي الشيخ، رئيسا لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

معلومات عن رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وتقلّد الأستاذ الدكتور محمود عبدالشافي الشيخ، عددا من المناصب المهمة خلال مسيرته العملية، كما يلي.

- حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة عين شمس 1986.

- حصل على درجة الدكتوراه في «الهندسة المدنية، وهندسة صحية وبيئية، وكلية الهندسة، وجامعة التشيك التكنولوجية، وبراغ 1999».

- تولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية من أبريل 2021 وحتى شهر ديسمبر 2022.

- وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من يناير 2018 حتى مارس 2021.

- عضو اللجنة العلمية لهندسة الأشغال العامة بالمجلس الأعلى للجامعات 2022/2019.

- عضو لجنة الكود المصري لمياه الشرب والصرف الصحي – وزارة الإسكان.

- رئيس قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة المنوفية من أغسطس 2014 حتى ديسمبر 2017.

- مستشار محافظة الغربية لمنظومة الإدارة البيئية للمخلفات 2002-2004.

- مستشار وزارة البيئة لمنظومة الإدارة البيئية للمخلفات 2004-2005.

- مستشار شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الغربية 2005-2008.

- أستاذ زائر بجامعة سول الوطنية – جمهورية كوريا الجنوبية 2004.

- رئيس الفريق البحثي بمشروع «بناء مقررات دبلومة لألمان المروري» بكلية الهندسة جامعة المنوفية الممول من الاتحاد الأوروبي ERASMUS، بالاشتراك مع جامعات «جدانسك - بولندا، وجامعة فالنسيا - إسبانيا، وجامعة لنكبنج - السويد» عام 2015-2018.