تفاصيل برامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج.. 4 كليات

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، تفاصيل البرامج الدراسية التي يقدمها للراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات الخاضعة للبرنامج، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مع التأكيد على تطبيق كافة الضوابط و القواعد المعمول بها في هذا الشأن .

و تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن البرامج الدراسية المقدمة للطلاب بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج 2022 وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس :

برامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

أولا : كلية التجارة

- برنامج علوم الأعمال: (إدارة الأعمال -المحاسبة- التأمين).

ثانيا : كلية التربية للطفولة المبكرة

- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

- برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

ثالثا: كلية الآداب برامج:

- الترجمة باللغة الإنجليزية

- علم النفس وتطبيقاته.

- الدراسات التاريخية وحضارات العالم

- الاجتماع التطبيقي.

- النشر والحفظ الرقمي.

رابعا: كلية دار العلوم

- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القبول بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

اختبار القبول: صورة المؤهل – صورة شهادة الميلاد – صورة الرقم القومي – صورة الموقف من التجنيد.