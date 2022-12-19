مصرع طفلة سقطت أثناء تسلقها على المواسير في أطفيح بمحافظة الجيزة

لقيت طالبة بالصف السادس الابتدائي مصرعها بعد التسلق على المواسير الموجودة بالطريق العام لإنشاء شبكة صرف صحى بالبرمبل دائرة قسم أطفيح في الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول ريم وليد 11 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائي، ومقيمة في قرية البرمبل.

تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين أنه أثناء عودتها من المدرسة قامت بالتسلق على المواسير الموجودة بالطريق العام والخاصة بإنشاء شبكة الصرف الصحي بالبرمل، وفي أثناء ذلك قامت بالانزلاق من أعلى المواسير مما أدى إلى وقوع بعض مواسير الصرف عليها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ ولقيت مصرعها في الحال، وبسؤال عمها عامل 36 سنة، أفاد بأن الحادث قضاء الله ولا يتهم أحدا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.