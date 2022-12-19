اعترافات المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالعجوزة: أكل حقي بالورث

«مكنش عايز يديني حقي في الميراث، وقالي لو عايزه بيني وبينك المحاكم، وأنا كنت محتاج الفلوس دي»، بتلك الكلمات، بدأ المتهم بالشروع في قتل شقيقه بحي العجوزة في الجيزة، اعترافاته أمام جهات التحقيق.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

أضاف المتهم في اعترافاته: «عمال أطلب منه حق ربنا بالراحة، لغايه ما بدأ يغلط، وقالي أعلى ما في خيلك اركبه، ملكش حاجة عندي، روحت ضربته بالسكينة في بطنه».

وتأكد من التحقيقات، أن سبب الجريمة، خلافات على الميراث، حيث سدد المتهم طعنة لأخيه، بواسطة سلاح أبيض «سكين»، وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث العجوزة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، بوصول «ن. م.»، 33 سنة، عاطل ومصاب بجرح نافذ بالبطن، وأن المتهم شقيق المجني عليه، ويدعى «أحمد»، 40 سنة، نجار، وارتكب الواقعة نتيجة خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وتبين أنه سدد طعنة نافذة في البطن لشقيقه بسلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات قديمة على الميراث، وتجددت مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام؛ لتلقي العلاج.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عن العقوبة القانونية المرجح توقيعها على المتهم بطعن شقيقه في العجوزة، يقول أشرف ناجي المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن المادة 240 من قانون العقوبات، تنص على الآتي:

«كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا، نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10»