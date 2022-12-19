3 حالات للتخلص من المخلفات أو فرزها يعاقب عليها القانون.. قد تصل للحبس

يلجأ الكثير من العاملين في إدارة وجمع المخلفات من فرزها إلى أماكن غير مخصصة لذلك، ما قد يضر بصحة المواطنين والمتواجدين في المناطق التي يتم فيها فرز المخلفات، وهو الأمر الذي تصدى له القانون، ووضع له غرامة وعقوبة على المخالفين.

ونص القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على أنه في حالة ارتكاب جمع أو فرز المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، يعاقب صاحب هذا الفعل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

حالات يعاقب عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات

وتقع عقوبة القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

- من يتخلص أو يلقي ألقي أي من المخلفات غير الخطرة في أماكن غير مخصصة لذلك الفعل.

- تسليم أي مخلفات غير خطرة إلي أحد الأشخاص أو المنشئات من غير المصرح لهما بذلك العمل.

- من يقوم بفرز أو معالجة المخلفات البلدية في أماكن غير مخصصة لذلك.

عقوبة الاستمرار في المخالفة

ونص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه في حالة الاستمرار في هذه الأفعال تصل العقوبة على المخالف إلى الحبس والغرامة معًا.

وعلى جميع الحالات تحكم المحكمة بالمصادرة لكل من «وسائل النقل، الآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب هذا الفعل»، دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، فضلا عن إلزام المحكوم عليهم بالتخلص من هذه المخلفات بطريق سليمة تحافظ على البيئة نفقته الخاصة.