إنشاء مجمع لتدوير المخلفات الصلبة في أسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع، والذي يُجرى إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدانا، وبتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه تقريبًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وبطاقة 300 طن/ يوم.

ويعد المصنع الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث أنه مزود أحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة، والتي تضم ثلاثة مراكز، وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم، إضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة.

مراحل تنفيذ المشروع

وتابع المحافظ بدء تنفيذ الأعمال وصب القواعد للمجمع، واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته، والخطوات التي تم تنفيذها من تصميمات ورسومات هندسية ومراحل عمل على أرض الواقع والتصميمات الخاصة بالمجمع، فضلًا عن شرح المراحل المختلفة لعمل المجمع من جمع المخلفات ومعالجتها وفرزها، ثم تجهيز المواد الخام، ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك وإنتاج البلاستيك وتصنيع الورق، وذلك على مساحة 18 فدانا.

التخلص الآمن للمخلفات

وأكد محافظ أسيوط، أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والذي سيسهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع الجاري إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز، وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، إضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات بالمراكز وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل.