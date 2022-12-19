برأس مال مستهدف 500 مليون جنيه.. شراكة استراتيجية جديدة تضم بنكي مصر والقاهرة وشركتي مصر واليانز للتأمين وطلعت مصطفى

أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى "صندوق استثمار مصر العقاري1"؛ يستهدف الاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري، مما يتيح آلية للراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.

حضر حفل اطلاق "صندوق استثمار مصر العقاري1"، الاستاذ / محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر ، والاستاذ / طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ، والاستاذ / باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ، والاستاذ / ايمن حجازى رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أليانز مصر ، والاستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، والاستاذ / اشرف سلمان مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.

قال الأستاذ/ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن صندوق استثمار مصر العقاري 1، يأتي ضمن سلسلة من صناديق الاستثمار العقاري التي يعتزم البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتتولى شركته التابعة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إدارة أصولها وتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.

من جانبه قال الأستاذ/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تأسيس "صندوق استثمار مصر العقاري 1" برأس مال مستهدف 500 مليون جنيه، وتم الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق بقيمة 360 مليون جنيه من خلال مؤسسات مالية محلية وأجنبية، ووزعت المساهمات بين بنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكل منهم، وشركة أليانز للتأمين بقيمة 60 مليون جنيه.

في السياق ذاته أكد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات أن الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنةً بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يسهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.

نجح الصندوق في إبرام أولى صفقاته بشراء أصول تجارية من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بمشروعي الرحاب ومدينتي، واللذان يتميزان بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر بما يتماشى مع مستهدفات الصندوق في تحقيق عوائد دورية مرتفعة للمساهمين.

ووقع الاختيار على شراء أصول بمشروعي الرحاب ومدينتي، عقب دراسة أجرتها شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) تضمنت كل الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، وتتنوع الأصول التجارية بين تجارة التجزئة، والمطاعم، ومحلات الملابس والإكسسوارات، وتجارة الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، وتتولى مجموعة طلعت مصطفى دور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية.

ويتكون مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1 من أربعة أعضاء برئاسة الدكتور/ خالد حجازي عميد كلية نيوجيزة للأعمال، وعضوية كل من: المهندس/ عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، والمهندس/ عبد الناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة ارابيلد، والدكتورة/ سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي ببنك مصر.

ويتكون مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) من أربعة أعضاء برئاسة الدكتورة/ سوزان حمدي وعضوية كل من: المهندس /الشريف وهدان (العضو المنتدب للشركة)، والأستاذ/ أشرف طلبة مدير إدارة المخاطر ببنك مصر، والأستاذ/ مهند عدلي العضو المنتدب لشركة سبينس.وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة القليلة فى مصر والشرق الأوسط .

فقد نجحت خلال أكثر من خمسة عقود في إطلاق وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها فضلا عن الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية.

وتصدرت مـجـمـوعـة طلعت مصطفى القطاع العقاري المصري حسب تصنيف مؤسسة فوربس باعتبارها أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بإجمالي أصول 7.5 مليار دولار، ومحفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع. وأدرجتها فوربس أيضاً في قائمة أقوى 50 شركة مصرية.

كما أدرجت هشام طلعت مصطفى في قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط ، كما أدرجته أيضاً في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط .

وتتميز مجموعة طلعت مصطفى بتقديم نموذج جديد للحياة المتكاملة من خلال تطويرها للعديد من المشروعات العقارية التي ساهمت في تطوير خارطة التنمية العمرانية بمصر، على غرار مدينة الرحاب والتى تعد اول مدينة سكنية يطورها القطاع الخاص فى مصر ، وتلاها مشروع "مدينتى" المقام على مساحة 8 آلاف فدان ، والذي يعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات ، وكذلك مشروع ومدينة "نور" بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 5 آلاف فدان ليحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة. فضلاً عن ريادتها في تقديم مفهوم القرى المتكاملة للسوق العقاري المصري مثل كمبوند الربوة بمدينة الشيخ زايد، وكمبوند الماي فير بمدينة الشروق ومشروع سيليا بالعاصمة الجديدة .

كما نجحت المجموعة في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، مثل منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا ، وفورسيزونز سان ستيفانو وفندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الاقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم.