التنسيقية تعقد مؤتمرا في أسوان بشأن الحوار الوطني

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا في محافظة أسوان، وذلك للحديث عن الحوار الوطني وملفاته ومحاوره وما يتناوله من قضايا.

وقالت التنسيقية في بيان، إن المؤتمر استهدف العاملين في قطاع السياحة والثروة المعدنية والزراعة والقبائل العربية والاتحاد النوبي العام، وطلاب جامعة أسوان والمعاهد الفنية ومعهد التمريض والحرف اليدوية والقيادات الحزبية والقيادات النسوية والنقابات المهنية والعمالية.

واستقبل المؤتمر مئات الطلبات في مختلف محاور الحوار الوطني، بجانب العديد من التوصيات الخاصة بقطاع السياحة والتعدين والثروة السمكية والشؤون الطلابية والإسكان الجامعي والمغتربين.

جودة التعليم الفني واحتياجاته اللوجستية

وواصلت التنسيقية، أن المؤتمر تناول جودة التعليم الفني واحتياجاته اللوجستية، والملف الصحي وتردي أوضاع المستشفيات، ومرفق السكة الحديد والطرق والمواصلات ونصيب أسوان من التنمية والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبل التنمية بالمحافظة، بجانب إضافة الأماكن ذات الطابع القروي والتوابع داخل كردون المدن والمراكز لمشروع حياة كريمة حتى تستفيد من المبادرة الرئاسية.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عبد العظيم وإبراهيم العجمي وإبراهيم الشهير ومنى هاشم أعضاء التنسيقية.

عقد صالونات لمناقشة قضايا الحوار الوطني

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.