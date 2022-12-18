«التنسيقية» تهنئ علاء عصام ورنا رجب وإبراهيم موسى على فوزهم بانتخابات «التجمع»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء عصام لفوزه بمنصب أمين عام اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع، ورنا رجب وإبراهيم موسى لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع.

التنسيقة تهنئ أعضائها

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكل أعضائها، دوام النجاح في المستويات كافة.

من جهته، وجه النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والقيادي الشاب بحزب التجمع، الشكر لزملائه بالحزب على ثقتهم بعد اختياره أمينًا لشباب حزب التجمع، في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر الحزب، مضيفًا أنَّه يمتلك برنامجًا طموحًا يستهدف استكمال مشروع بناء اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، مشيرًا إلى أنَّه يستهدف العمل في كل المواقع الشبابية والثقافية ومنها الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.