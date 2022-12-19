التنسيقية تنظم صالونا بشأن تحديات النقابات العمالية غدا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا سياسياً، غدًا الثلاثاء، بعنوان: "التحديات التي تواجه النقابات العمالية " وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني.

تنسيقية شباب الأحزاب

وجاء في بيان التنسيقية: يناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال، كما يناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة.

يدير الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصلاح الأنصاري خبير تدريب نقابي ، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية.

صالون التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .