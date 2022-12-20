شقة إيجار بدون أثاث.. مأساة أم وبناتها اليتيمات في الشرقية: عاوزين سكن 

داخل منزل بسيط، يكاد يخلو من الأثاث والمفروشات، في قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعيش السيدة «وفاء محمد جمعة»، 50 عاما، وبناتها الثلاث، يعانين الفقر والمرض.

تدهور الحالة الصحية للأم

«لمدة 20 سنة كنت بشتغل، وبساعد زوجي، وبعد وفاته استمريت في العمل، ولكن صحتي تدهورت ولا أستطيع الحركة»، بتلك الكلمات بدأت السيدة «وفاء» مقيمة قرية بنايوس حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة: «الإيجار تراكم عليا، وبعت فرش البيت حتة حتة عشان أعرف أصرف وأعيش، أنا والبنات، ولم نعد نملك أي شيء من حطام الدنيا الآن».

وأشارت السيدة إلى أن زوجها كان يعمل بـ«اليومية»، وكانت هي تعمل عاملة أيضا، وقبل 6 سنوات مرض زوجها، وظلت هي تعمل على الرغم من إصابتها بأمراض الضغط والسكر، لافتة إلى أن زوجها توفي، وتدهورت حالتها الصحية، وأصبحت لا تستطيع العمل.

شقة بالايجار وتراكم الديون

ولفتت «وفاء» إلى أنها لديها 3 بنات، ويعيشن في شقة بالإيجار ثمنها 500 جنيه شهريا، مشددة على أنه «ليس لنا أي دخل أو مورد رزق سوي معاش من التضامن الاجتماعي يبلغ 350 جنيها شهريا، بالإضافة إلى مساعدات أهل الخير من الأهالي، ويتراكم علينا الآن إيجار الشقة لمدة 3 أشهر».

وناشدت السيدة، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ووزارتي الإسكان والتضامن بتوفير شقة لها ولبناتها، ضمن المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وطالبت بمعاش «تكافل وكرامة»، وفرصة عمل لبناتها.