مستشار الرئيس: حالة سمير غانم تحتاج إلى علاج مكثف

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن كلا من الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ما زالا في مرحلة العلاج، موضحا أن «غانم» يحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، والفترة المقبلة سوف يتبين حالته.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت تحتاج إلى متابعة.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاها الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا».

ما زالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة لمعاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

كشف مصدر من داخل مستشفى سمير غانم التي يعالج بها في المهندسين، أن أسرته المكونة من ابنتيه دنيا وإيمي دائمتا التواجد في مقر المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، ورغم منع دخولهما لزيارته إلا أنهما متواجدتان من أجل متابعة حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أن دنيا وإيمي طيلة الوقت تصليان وتدعوان الله لشفائه هو ووالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز التي تعالج أيضا فى مستشفى آخر بسبب فيروس كورونا، ولكن حالتها الصحية أفضل خلال الساعات الماضية من سمير غانم.

كما نفى الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، الأخبار المنتشرة عن تدهور صحة الفنان الكوميدي، وحذّر من نشر الأخبار المغلوطة بشأنه، قائلا: «نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الفنانة دلال عبدالعزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان».