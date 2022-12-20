جامعة القاهرة تحتفل بـ«عيد العلم» بأوركسترا الاتحاد للمايسترو نادر عباسي

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنظم جامعة القاهرة، حفلًا فنيًا، اليوم، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤي وريهام عبد الحكيم، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، ضمن احتفال الجامعة بعيد العلم السابع عشر.

احتفالية جامعة القاهرة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترعى وتحتضن الأوركسترا الرائع وتتوقع أداءً يبهر الجماهير بمقطوعات موسيقية تجمع بين روح الشرق والهارموني العالمي في منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفني نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

فقرات غنائية

ويتضمن الحفل الفني، الذي سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان «سيمفونية عبد الوهاب»، من بينها، «أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها».

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم اليوم، احتفالية عيد العلم السابع عشر، والتي سيتم خلالها تكريم 140 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.